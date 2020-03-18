“الصحة” تقدم خدمة الدفع الالكتروني والتبرع لدعم الوزارة على موقعها الرسمي

عمان-الغد- قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة و( إي فواتيركم) بتقدم خدمة الدفع الالكتروني والتبرع للمساهمة في دعم الوزارة لتوفير ما يلزم من مستلزمات طبية وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19 ” وذلك من خلال الدخول على رابط وزارة الصحة الرسمي https://moh.gov.jo:8080/donation

وكذلك من خلال الدخول على تطبيقات ( إي فواتيركم)، وبهدف توفير هذه الخدمة في متناول جميع المواطنين الراغبين في المساهمة بالتبرع لتخفيف عليهم الجهد والوقت لاسيما في هذه الظروف التي تقوم بها الحكومة من إجراءات للحد منع انتشار الفيروس.