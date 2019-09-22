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“الصحة” تقر نظام حوافز موحد للمهن الصحية

منذ 4 ساعات
مبنى وزارة الصحة في منطقة طبربور بعمان - (أرشيفية)

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عمان – الغد – رفعت وزارة الصحة مسودة النظام المعدل لحوافز الأطباء والصيادلة والتمريض والعاملين إلى رئاسة الوزراء.

وبموجب النظام تم استحداث صندوق للحوافز للمهن العاملين في وزارة الصحة وذلك بعد التوافق عليها مع النقابات الصحية الأربعة.

وتشمل المسودة “تعديلات على النظام بما يضمن مصلحة جميع العاملين في الوزارة”.

إلى ذلك، قال نقيب الممرضين خالد ربابعة انه تم الإتفاق مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر على نظام الحوافز الجديد، والذي سيشمل جميع كوادر وزارة الصحة.

واضاف في تصريح صحفي أن نظام الحوافز كان يسمى سابقا نظام حوافز الأطباء والصيادلة، إلا أنه وبعد التعديل على النظام الجديد وبالتوافق مع نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات اصبح اسمه “نظام حوافز الأطباء والصيادلة والتمريض والقبالة والعاملين في وزارة الصحة”.

وبين ربابعة انه سيتم رفد صندوق الحوافز من خلال الموارد التي تم الإشارة إليها في النظام الجديد، والتي من المتوقع ان تساهم في رفع قيمة نقاط الحوافز لجميع كوادر الصحة.

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