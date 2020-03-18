الصحة تنشر عددا من الإرشادات المنزلية للوقاية من كورونا

عمان – نشرت مديرية التوعية والإعلام الصحي التابعة لوزارة الصحة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عددا من الإرشادات والتعليمات التي تساعد المواطنين في فترة الحجر الصحي المنزلي المعمول بها حاليا في المملكة.

وتضمنت التعليمات نصائح للأمهات وربات البيوت بضرورة الالتزام بإعداد الطعام المنزلي والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات الجاهزة، والتركيز على الأغذية التي تحوي العناصر الغذائية من مصادرها الطبيعية كالألبان والاجبان والحليب، واللحوم الحمراء والخضراوات والفواكه الطازجة.

كما جاء في التعليمات طريقة تحضير محلول التعقيم، لاستعماله في تعقيم الاسطح والارضيات، من خلال خلط 50 مل من الكلوركس التجاري بمقدار لتر ماء ووضعه في بخاخ واستعماله بشكل يومي.

وحددت 5 أسطح من الواجب مراعاة تعقيمها باستمرار، وهي الهاتف النقال، وأجهزة التحكم بالتلفاز، وقواطع الانارة والكهرباء، ومقابض الابواب، ومقابض الاجهزة الكهربائية كالثلاجة والمايكرويف.

وشددت التعليمات على ضرورة الاستمرار في غسل الايدي لفترة 20-30 ثانية، وخلع الاحذية خارج المنازل، وترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص.

وقدمت المديرية طرقا للتعامل مع القلق تجاه فيروس كورونا، كممارسة التمارين الرياضية، وأخذ قسط من الراحة بالنوم، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، واستقاء الاخبار من مصادرها الموثوقة والتحدث بالهاتف وممارسة الهوايات كالرسم والقراءة.(بترا)