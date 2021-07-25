“الصحة” تنشر مراكز التطعيم ليوم الإثنين (تفاصيل)

عمان-الغد- أعلنت وزارة الصحة عن اسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم ضد فايروس كوفيد 19 ليوم الاثنين الموافق 2021/7/26.

وبينت ان هذه المراكز تشمل إعطاء الجرعة الأولى من عُمر 12 سنة وبدون موعد مسبق ويشترط مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية.

** التطعيم سيكون بلقاح فايزر / بيونتيك في جميع المركز ادناه

مركز التطعيم / المحافظة

المركز الثقافي اربد / اربد

مركز صحي حبراص الشامل / اربد

مركز صحي الشونة الشمالية الشامل / اربد

مركز صحي الطيبة الشامل / اربد

مستشفى الامير راشد العسكري / اربد

نادي اتحاد الرمثا / اربد

مركز صحي عين الباشا الشامل / البلقاء

مستشفى السلط القديم / البلقاء

قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء / الزرقاء

مدينة الامير محمد للشباب / الزرقاء

مستشفى الامير فيصل الحكومي / الزرقاء

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد / الزرقاء

مركز صحي الطفيلة الشامل / الطفيلة

مستشفى الامير زيد العسكري / الطفيلة

الجامعة الاردنية/ساحة موقف الطوابق بعد البوابة الشمالية/تطعيم من داخل السيارة ( Drive-through ) / العاصمة

الجامعه الاردنية / بوابة عمادة شؤون الطلبة / قاعة النشاطات الرياضية / العاصمة

المستشفى الاستشاري / العاصمة

بيت شباب عمان – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 7 / العاصمة

جامعة الزيتونة – قاعة الصالة الرياضية – بوابة1 / العاصمة

حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through / العاصمة

ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا / العاصمة

ديوان عشائر العجارمة -ناعور / العاصمة

قاعة يا هلا – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1 / العاصمة

قاعة يا هلا 2 – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1 / العاصمة

مركز صحي الجبيهة الشامل / العاصمة

مركز صحي القويسمة الشامل / العاصمة

مركز صحي وادي السير الشامل / العاصمة

مركز قرية اورنج الرقمية_من داخل السيارة_دوار الداخليه_Orange Digital Village_Drive Through / العاصمة

مستشفى الاستقلال / العاصمة

مستشفى الخنساء / العاصمة

مستشفى عمان الجراحي / العاصمة

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة / العقبة

مركز صحي القويرة الشامل / العقبة

مركز صحي فقوع / الكرك

مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق / المفرق

مركز صحي الزعتري الشامل / المفرق

مستشفى الرويشد / المفرق

مستشفى الملك طلال العسكري / المفرق

مركز صحي الرازي الشامل / جرش

نادي جرش الرياضي / جرش

مركز صحي اشتفينا الشامل / عجلون

مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) / عجلون

مستشفى الاميرة هيا العسكري / عجلون

مجمع النقابات المهنية – مأدبا / مأدبا

مركز صحي ذيبان / مأدبا

مركز صحي البتراء الشامل / معان

مركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه / معان