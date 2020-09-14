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“الصحة” تنفي إصابة موظفة قدمت القهوة لجابر

منذ ساعتين

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عمان- الغد– نفت وزارة الصحة ما نشر على إحدى المواقع الإخبارية أن تكون الموظفة التي قدمت القهوة لوزير الصحة مصابة بفيروس كورونا نفيا قاطعا.
واكد مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة أن الموظفة قدمت القهوة خلال جولة الوزير في الأغوار الجنوبية معروفة لدينا وتعمل في إحدى شركة الخدمات، وقد اجري لها فحوصات اكثر من مرة وظهرت جميع نتائجها سلبية.
وان السيدة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام بانها مصابة ليست هي السيدة المقصودة، منوها إلى تحري الدقة في نشر أي معلومات من مصادرها الصحيحة، تجنبا لإثارة اللغط والإشاعة

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