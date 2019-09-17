“الصحة” تنفي تعين مستشار في الوزارة لـ 4 من أقاربه

عمان-الغد- نفى الناطق باسم وزارة الصحة راضي الجوارنة، مساء الثلاثاء، استحداث دائرة جدیدة داخل الوزارة وتعیین أقارب أحد المستشارین فیھا مؤكدأ ان لا اساس من الصحة لما يتم تداوله حول هذا الموضوع، بحسب بيان صحفي، وصل “الغد” نسخة منه.

تاليا نص البيان:

“طالعنا منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يفتقر إلى أدنى معايير المصداقيه حيث يذكر الناشر بأن مستشار لوزير الصحة استحدث ادارة داخل الوزارة وعين أخوه مديرا لها بعد أن أحضره من دبي و عين أولاد أخته الثلاثة بالوزارة.

وهنا ارجو أن أؤكد بأن هذا الكلام عار عن الصحة ولم يتم استحداث أية ادارة جديدة أو تعيين مدير مزعوم لها كما ذكر، لأن استحداث أية ادارة جديدة على الهيكل التنظيمي للوزارة يتطلب عرضه على مجلس الوزراء الموقر واستيفاء جميع مراحله القانونية والرسمية، اما بالنسبة لتعيين أولاد أخته الثلاثة فأنني أؤكد بأن جميع مستشاري الوزير الذين سبق وأن عينهم معالي الوزير السابق لا يوجد لأحد منهم أقارب تم تعيينهم في الوزاره اطلاقا، وكما يعرف الجميع بأن التعيينات تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية وأن معالي وزير الصح الحالي لم يعين مستشاراً واحدا، واذا كان لدى المدعي أية معلومات أو اسماء كما ذكر فإن ابواب وزارة الصحة مفتوحة ليزودنا بها.