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“الصحة” تنفي تعيين موظفين خارج إطار “الخدمة المدنية”

منذ ساعتين

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عمان- نفت وزارة الصحة المعلومات المتداولة في احدى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعيين طبيبات دون إعلان أو امتحانات تنافسية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة راضي الجوارنة: إن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، فلم يتم تعيين أي موظف في الوزارة خارج إطار ديوان الخدمة المدنية ونظام التوظيف المعمول به الساري المفعول.
واضاف ان هذه مجرد إشاعات هدّامة لا تخدم البلد وتشوش المواطن والرأي العام.- (بترا)

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