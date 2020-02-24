“الصحة” تنفي وجود أي حالة “كورونا” في الأردن

عمان-الغد- نفى مساعد الأمين العام للرعاية الصحة الأولية في وزارة الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عدنان اسحق، ما تداولته وسائل الإعلام حول إصابة مريضة بفيروس كورونا في إحدى المستشفيات.

وقال الدكتور اسحق أنه تمت المتابعة مع المستشفى لحظة انتشار المعلومة للتأكد وإجراء فحص مخبري من قبل المختبرات المركزية في وزارة الصحة وبعد ظهور النتائج أثبتت من عدم إصابتها بالفيروس.

وبين اسحق أن الأردن خالي تماما من أي إصابة لفيروس كورونا، مهيبا بوسائل الإعلام التأكد من المعلومات المتداولة من المصدر الرسمي والوحيد في وزارة الصحة، حتى لا يثار الرعب أو الهلع بين المواطنين لأي معلومة مغلوطة أو تحتاج إلى توضيح في هذا الشأن.