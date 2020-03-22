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الصحة توجه لإيصال الأدوية الشهرية للمرضى لمنازلهم

منذ 38 دقيقة

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عمان- قال مدير مديرية صحة العاصمة الدكتور نايف الزبن، إن الوزارة بصدد الإعلان عن آلية لايصال الأدوية الشهرية للمرضى، او اية أدوية اضطرارية للمواطنين إلى منازلهم من خلال المراكز الصحية وبإشراف فرق طبية تطوعية.

وبين الدكتور الزبن لـ (بترا) اليوم الاحد، أن هذا التوجه يأتي في ظل اغلاق جميع المراكز الصحية التي تقدم الرعاية الأولية والشاملة، في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع اكتظاظ وتجمع المراجعين للوقاية من انتشار فيروس كورونا واحتوائه ونقل العدوى به.

وأوضح أن الحالات الطارئة يتم نقلها من خلال فرق الدفاع المدني إلى اقسام الطوارئ في المستشفيات، منعا للاكتظاظ وحفاظا على سلامة المواطنين.

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