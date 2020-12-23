الصحة: توزيع ثلاجات لتخزين لقاح فايزر “خطوة استباقية”

محمود الطراونة

عمان – قال أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة، إن توزيع ثلاجات لتخزين لقاح فايزر المضاد لكورونا على مديريات الصحة في المملكة، هو خطوة استباقية، ضمن استعدادات الوزارة لتوريد المطعوم في فترة لاحقة.

وأكد لـ”الغد” أن لقاح فايزر لم يصل إلى المملكة حتى الآن، متوقعا وصوله خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع 20 ثلاجة، تم التعاقد على شرائها من السوق المحلي ضمن مواصفات خاصة لتخزين اللقاح، تضمن حفظه بدرجة حرارة تقل عن 80 تحت الصفر، على مديريات الصحة والمستشفيات في أنحاء المملكة.

وكان مصدر في الوزارة ذكر في تصريح سابق اليوم أنه سيتم تشغيل ثلاجات تخزين لقاح فايزر بعد أسبوع من الآن، وأن عمليات توزيع ثلاجات تخزين اللقاح ستستغرق 3 أيا