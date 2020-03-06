“الصحة” توضح بشأن فيديوهات عن “الحجر” بإحدى مستشفياتها

عمان- الغد- قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت فيديوهات لشخص داخل قسم الحجر الصحّي في احدى مستشفيات الوزارة حيث بدى على الشخص الاستياء من الظروف الداخليّة و هي وجود حمام مشترك بالإضافة لوجود ٣ أسرّة داخل غرفة الحجر.

وأضافت الوزارة في بيان: نود التوضيح هنا بأن مبدأ الحجر الصحّي هو استراتيجية مختلفة تماماً عن العزل الصحي. فالحجر الصحّي هو استراتيجية متّبعة للحد من تواصل الحالات المشتبهة مع باقي المواطنين داخل قسم مخصص مشترك بين المحجورين كما في مدينة ووهان الصينية و غيرها.

وتابعت: أما العزل الصحّي فهو عزل و فصل الحالة المؤكدة تماماً عن باقي المرضى في غرفة غير مشتركة و يتم تعقيمها يومياً بشكل مكثّف لأن الحالة المؤكّدة تكون معدية و تحتاج لظروف خاصّة”.

وختم البيان بالقول “نرجو من المواطنين أن يثقوا بإجراءاتنا مهما بدت منافية للمنطق و أن يدعوا لنا التوفيق لنتمكن من السيطرة على الفيروس حيث أننا نسخّر كل ما لدينا لنصل لأهدافنا الاستراتيجية و لحماية وطننا و مواطنينا من كل مكروه”.