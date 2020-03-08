“الصحة” توضح حول الكلف المادية للحجر والعزل الصحي

عمان-الغد- أوضحت وزارة الصحة ما تناقلته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الكلفة الماديّة للحجر والعزل الصحّي في المؤتمرات.

وذكرت الوزارة، في بيان وصل “الغد” نسخة منه، مساء الأحد، أنّ بعض الجهات المختصّة تطلب الأرقام من وزارة الصحّة لقياس العبء الاقتصادي على الدولة بسبب الفيروس للمساعدة في اتخاذ القرارات بشكل أكثر فعالية يسمح بالاستفادة من الموارد كاملةً لحماية المواطنين.

وجاء في البيان، أن كلفة المريض تقاس بالأطباء و التمريض والعلاجات والأجهزة و المستلزمات الطبّية ومواد العزل والألبسة الخاصّة للحماية و غيرها، مشيرةً إلى أنّ هذه الأرقام لا تدفع مالياً ولكن هي الكلفة الإجماليّة لغايات تقدير الإنفاق وتعويض الناقص ودعم الكوادر و الكثير من المصروفات غير المنظورة.

وقالت الوزارة، أنّ الدولة الأردنيّة ملتزمة بحماية شعبها في ظل هذه الفترة العصيبة وأن الحكومة تعمل على مدار الساعة للحفاظ على الوضع الصحّي في البلاد، راجين من الجميع الدعاء لنا بالتوفيق و السداد.