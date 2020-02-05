“الصحة” توضح حول تجهيزات مستشفى السلط الجديد

عمان- الغد- أكدت وزارة الصحة في بيان صحفي ان مستشفى السلط الجديد مجهز بكامل التجهيزات الفنية والتقنية وباعلى المستويات.

وأوضح البيان حول ما يشاع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية “ان أجهزة طبية قد نقلت من مستشفى السلط الجديد الى مستشفيات اخرى، مما يؤثر على جاهزية مستشفى السلط الجديد”؛ مؤكدا في السياق ذاته أن جميع الاجهزة الطبية على مستوى الاسرة والاثاث والمستلزمات الطبية التقنية والخدمية في جميع اقسام مستشفى السلط الجديد متوفرة حاليا دون اي نقص يذكر بل العمل قائم لاجراءات الافتتاح قريبا.

وبين ان اعداد الاجهزة الطبية والاسرة والحاضنات متوفرة في المستودعات وسيتم تزويدها لمستشفى السلط الجديد خلال الايام القليلة القادمة ولحين تجهيز القسم المعني باي نواقص تذكر من المورد بضمان وكفالة رسمية وضمن بنود العطاء قبل الافتتاح الذي قارب على موعده.

واكدت الوزارة ان مشروع مستشفى السلط الجديد ضمن الخطوات والتسليم النهائي الى وزارة الصحة إذ ان بنسبة الانجاز فيه وصلت 100% مما يؤكد العمل والتنسيق على افتتاحه والعمل على تقديم الخدمة الطبية فيه قريبا، مما يشكل صرحا طبيا متميزا لتقديم الخدمة الطبية لابناء محافظة البلقاء والمملكة كافة.

وجاء حسب توضيح مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب ان اعداد الاسرة والاجهزة الطبية متوفر في مستودعات المحافظة وتفوق الاعداد المطلوبة التي خصصت لمستشفى السلط الجديد، اذ ان سعة المستشفى الاستيعابية للاسرة 350 سريرا ويتوفر في المستودعات كامل العدد المطلوب بالاضافة الى توفر 25 حاضنة جديدة وهي كذلك من الحاضنات التي خصصت لقسم الخداج في المستشفى الجديدة، مؤكدا ان جميع المعدات والاجهزة والمخصصة لمستشفى السلط الجديد تم توريدها منذ 3 سنوات وتم وضعها في المستودعات انذاك، وتم المباشرة تركيبها وتجهيزها في المستشفى الجديد منذ اسابيع مضت وضمن الاعداد المطلوبة التي تم تحديدها تماما في العطاء والعمل على جار ليتم الافتتاح باقرب وقت وحسب المواصفات والمقاييس الصحية وبما يرضي الجميع.