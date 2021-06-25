الصحة توضح حول تكليف الهواري بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي

عمان – الغد- أكدت وزارة الصحة أن قرار وزير الصحة فراس الهواري بتكليف الدكتور حسن خلف الهواري للقيام بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي ينسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

وقالت الوزارة في توضيح الجمعة، إن قرار الوزير اتخذ بناء على تنسيب أمين عام الوزارة يعتبر جزء من عملية تنقلات وتكليفات مستمرة تتخذها الوزارة حسب المقتضى لضمان استمرارية العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يخدم أهداف الوزارة ومصلحة العمل فيها.

وذكرت الوزارة أن الهواري يحمل شهادة البكالوريوس في الطب العام وحاصل على البورد الأردني في الطب الشرعي وعمل رئيساً لقسم الطب الشرعي لإقليم الجنوب منذ العام 2014، كما يحمل ايضاً درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون، وهو مدرس سريري في كلية الطب بجامعة مؤته منذ 2014 ومدرس لمادة الطب الشرعي في كلية العلوم الشرطية منذ 2014