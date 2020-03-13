الصحة توضح كيفية وشروط الحجر المنزلي

عمان – الغد- أصدرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من نشرات التوعية تضمنت عددا من الرسائل الصحية المتبعة عالميا للتعامل مع حالات تفشي الامراض السارية والمعدية، وبخاصة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت نشرات التوعية طرق التعامل مع الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الحجر الصحي المنزلي، وهم القادمون من دول يشتبه بوجود الوباء فيها، والشخص المخالط لشخص كان في دولة موبوءة يشتبه بوجود الوباء فيها حال ظهور أعراض الإصابة خلال 14 الى 24 يوما.

واوضحت النشرات ان مدة الحجر المنزلي تتراوح بين 14 و 24 يوما، وهي فترة حضانة الفيروس قبل ظهور الأعراض، وقبل ان يصبح المريض ناقلا للعدوى، فيما بينت ان الفيروس قد يكون معديا قبل ظهور الأعراض.

واكدت على ايجابيات الالتزام بالحجر المنزلي، والتي تعد من افضل الخيارات عند امتلاء جميع غرف الحجر والعزل في المستشفيات، وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من الحالات في حال تفشي المرض، وأهمية هذه الاجراءات للمساهمة في السيطرة على المرض والحد من تفشيه محليا فيما لو كان الشخص حاملا للفيروس او مصابا به.

كما بينت النشرات تعليمات الحجر المنزلي والشروط الواحب توفرها في المنزل، و كيفية تطبيق استراتيجية العزل، والشروط الواجب توفرها في المنزل ومرافقه.

وتضمنت الشروط أهمية تعقيم الحمام الذي يتم استخدامه من قبل المصاب او المشتبه به بعد كل استخدام، وعدم مشاركته الحمام من قبل بقية الافراد في المنزل، وضمان تدفئة المنزل لتفادي الهبوط الحاد في درجة الحرارة، وكذلك ضمان وجود شباك لتهوية مكان المحجوز عليه، مع تجنب السعال خارج الغرفة.

كما أكدت اهمية إبلاغ ساكني العمارة او السكن المشترك، في حال وجود مصاب بالفيروس او مشتبه به لأخذ الحيطة والحذر ، وتنظيف السلالم وازرار المصاعد ومقابض الابواب بشكل مستمر.

وشددت النشرة ايضا على اهمية تغذية المصاب من خلال نظام غذائي امثل لضمان قوة مناعته من خلال استشارة إخصائي تغذية، مع التركيز على تناول الماء والفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات والدهون غير المشبعة.

وبينت ان كبار السن هم اكثر الفئات عرضة للاصابة بالمرض، ما يستدعي تجهيز المنزل بشكل جيد وبما يضمن صحتهم، من خلال توفير معدات خاصة كالكراسي المتحركة، ووجود حماية على اطراف السرير، وتوفير الأدوية اللازمة، فيما يمكن التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود صعوبة في توفير هذه المتطلبات.

وحذرت النشرات من خطورة تعامل النساء الحوامل مع المصاب داخل الحجر المنزلي، طول فترة الحضانة للمرض او اثناء المرض. كما اوضحت التدابير الوقائية في حالة الشخص المحجوز عليه ولجميع أفراد المنزل، من خلال ارتداء الكمامة الصحية في جميع الأوقات بما فيها فترة عدم وجود اعراض من قبل الشخص المحجوز عليه ومن يشترك معه في المسكن، حيث تساعد الكمامة على الحد من لمس العينين والأنف والفم.

كما اوصت النشرات الشخص المصاب، بتجنب الملامسة الجسدية مع أفراد عائلته، وعدم استقبال الضيوف، ووضع الغذاء الخاص به على باب غرفة المصاب واستقبالها من الباب دون ملامسته جسديا، مع التأكيد على غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.

ونصحت بالتواصل هاتفيا مع المريض، وشبكات التواصل الاجتماعي لرفع حالته النفسية والمعنوية، وتعقيم هاتفه بانتظام يوميا.

وبينت ان المستشفيات المعتمدة لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها، وأرقام هواتفها،هي مستشفيات البشير/ 064791000، ومستشفى الامير حمزة/ 065053826 ، والزرقاء الحكومي الجديد/ 053758200 والكرك الحكومي/ 032386191، ومستشفى الجامعة الأردنية/ 065353444 ومستشفى الملك عبدالله المؤسس/ 027200600 ،ومستشفى الأمير هاشم العسكري/ 32092030 .

كما نشرت الوزارة ارقام الشكوى على المعدات الطبية وهي 117114، والدفاع المدني 911، فيما دعت المواطنين للإتصال بخدمة الخط الساخن “اِسأل عن الكورونا على الرقم المجاني111، للاستشارات الطبية عن فيروس كورونا المستجد، والاتصال ايضا على الأرقام 065004545/0778410186 لاي استفسار.