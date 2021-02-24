“الصحة” توعز بمنح لقاح كورونا فورا لممرضي “عمان الميداني”

محمد الكيالي

عمان- أوعز أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، بإلحاق نحو 850 ممرض وممرضة الذين تم تعيينهم للعمل في مستشفى عمان الميداني وسرعة منحهم لقاحات كوفيد-19 بدءا من غد الخميس.

جاء ذلك على هامش لقاء عقده نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، خالد ربابعة، ظهر اليوم، مع مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة ومدير مستشفى الأمير حمزة وعدد من الممرضين، لبحث عودة الكادر التمريضي للمستشفى الميداني إلى مواقع عملهم.

وكانت وزارة الصحة قد عملت على توزيع أعداد كبيرة من الممرضين على المستشفيات المحيطة بالمستشفى الميداني على غرار مستشفيات السلط والتوتنجي والبشير والأمر حمزة، بعد تضاؤل وتدني حالات الدخول إلى المستشفى جراء انحدار المنحنى الوبائي خلال الأسابيع الماضية، إلا أن شكاوى وردت للنقابة من قبل ممرضين تشير إلى أن أعدادهم لم تعد كافية للقيام بالواجبات التمريضية للمئات من المرضى المصابين في المستشفى.

وقال ربابعة، في تصريح صحفي، اليوم، إن مسؤول ملف كورونا في الوزارة أبدى تفهما لشكاوى الممرضين، حيث أوعز بسرعة عودة الكوادر التمريضية المعينة على كادر المستشفى الميداني إلى عملها.

ولفت إلى أن النقابة توافقت مع الوزارة على سرعة حصول الممرضين العاملين في المستشفى الميداني على لقاحات كوفيد-19، حيث تم تجهيز كشف في مستشفى الأمير حمزة بأسماء الممرضين العاملين في المستشفى لإعطائهم اللقاح بأسرع وقت ممكن.

[email protected]