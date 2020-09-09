أخبار محليةالسلايدر الرئيسيكورونا

“الصحة” تُخطط لحجر بعض مصابي كورونا “منزلياً”

منذ ساعتين
مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق - (الغد)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان اسحق الأربعاء، إن عدد الاسرة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات الحكومية المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس 900 سرير، قابلة للزيادة بحال ارتفعت الاصابات.

وأضاف إسحق لـ”المملكة” إن عدد تلك الأسرة لا يشمل القطاع الصحي الخاص والخدمات الطبية الملكية، مبينا أنه من ضمن خطط وزارة الصحة حجر الاصابات التي لا تعاني من أعراض منزليا.

وفي حديثه عن الحظر الشامل، قال إنه بظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا جدوى من فرض حظر تجول شامل، مشيرا إلى أنزعاج المواطنين من الحظر وتضرر القطاعات الاقتصادية.

وقال اسحق إن الجانب الاقتصادي لم يتفوق على الجانب الصحي في إدارة ملف كورونا محليا.

مقالات ذات صلة

اتفاقية لتغطية 5 عمليات جراحية لأطفال يُعانون من انحراف العمود الفقري

منذ 20 دقيقة

توقيع مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل خدمة العلم ظهر اليوم

منذ 59 دقيقة

9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكرك

منذ ساعتين

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في مأدبا

منذ ساعتين
انتخابات 2020
62 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock