“الصحة” تُخطط لحجر بعض مصابي كورونا “منزلياً”

قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان اسحق الأربعاء، إن عدد الاسرة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات الحكومية المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس 900 سرير، قابلة للزيادة بحال ارتفعت الاصابات.

وأضاف إسحق لـ”المملكة” إن عدد تلك الأسرة لا يشمل القطاع الصحي الخاص والخدمات الطبية الملكية، مبينا أنه من ضمن خطط وزارة الصحة حجر الاصابات التي لا تعاني من أعراض منزليا.

وفي حديثه عن الحظر الشامل، قال إنه بظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا جدوى من فرض حظر تجول شامل، مشيرا إلى أنزعاج المواطنين من الحظر وتضرر القطاعات الاقتصادية.

وقال اسحق إن الجانب الاقتصادي لم يتفوق على الجانب الصحي في إدارة ملف كورونا محليا.