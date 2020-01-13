“الصحة”: جميع الأدوية في لواء الرمثا متوفرة

عمان – قال مدير مديرية الشؤون الصحية في لواء الرمثا الدكتور رياض الشياب: إن الأدوية التي تصرف للمرضى في المراكز الصحية باللواء تخضع للمعايير والمواصفات المطابقة في الشكل والمضمون لاسيما في كمية العلاج المتوفر داخل كل عبوة.

وبين الدكتور الشياب ردا على شكوى من احد المواطنين على نقص كمية دواء داخل (عبوة ريفانين) سائلة، أن كمية الدواء داخل جميع العبوات الموجودة في مستودعات المركز الصحي للعلاج المعني (عبوة ريفانين) كاملة وغير ناقصة حيث تحتوي على 60 ملم، كما هو مبين على العبوة نفسها والغطاء الخارجي، وهي ضمن المواصفات والكمية المحددة والصحيحة.

واوضح الشياب أن المديرية والمؤسسات الصحية في اللواء تأكدت من عدم نقص العبوة من الدواء، وصرفت عبوات من هذا النوع للمواطنين بمحتوياتها الصحيحة والمحددة.(بترا)