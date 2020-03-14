“الصحة”: جميع من خالطوا السائحة الكندية غير مصابين بـ”كورونا”

عمان – قال الناطق الإعلامي لملف كورنا بوزارة الصحة، الدكتور نذير عبيدات، إن نتائج الفحوصات التي أجريت للأشخاص الذين رافقوا السائحة الكندية، سلبية ولم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم السبت، أن مرافق السائحة بقي في الحجر الصحي، وسوف تظهر نتيجته في وقت متأخر من مساء الليلة.

وبين عبيدات أن الوزارة أجرت فحصاً طبياً لمواطن كويتي يقيم في الأردن منذ فترة، وكانت نتيجة الفحص سلبية ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بكورنا.

وأعاد عبيدات التأكيد على أهمية اتباع سبل الوقاية من المرض، واستقاء المعلومات حول فيروس كورونا الجديد من مصادرها الرسمية ممثلة بوزارة الصحة.-(بترا)