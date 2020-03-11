“الصحة” حول كورونا: 55 حالة في الحجر الصحي

عمان-الغد– أصدرت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء الموجز الإعلامي اليومي حول التعامل مع فيروس كورونا المستجد في الأردن، وتالياً ما جاء فيه:

الإصابات:

لا إصابات جديدة بفيروس الكورونا المستجد حتى نشر هذا الموجز. ولم تُسجل إلا حالة إصابة واحدة أعلن عنها سابقا. المصاب بفيروس كورونا بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

الحجر الصحي:

عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد: 55 حالة.

العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 253.

مواقع الحجر الصحي: مستشفى الوبائيات – مستشفيات البشير، وفندق في عمّان تم استئجاره من قبل وزارة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر. تم تجهيز موقع حجر صحي جديد في مستشفى حمزة.

إجراءات تتعلق بالسفر والفعاليات العامة:

إغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركّاب المغادرين والقادمين، ويستثنى من ذلك المعنيون بوسائل نقل البضائع وكذلك العمّال الأردنيون المُستخدِمون للمعبر الجنوبي.

وقف السفر من وإلى لبنان.

وقف السفر من وإلى سوريا باستثناء الشاحنات.

إيقاف المعابر البحرية مع جمهورية مصر العربية، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط، مع الإبقاء على الحركة التجارية.

وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر حدود الكرامة، مع الإبقاء على الحركة التجارية، ويعتمد مطار بغداد ومطار أربيل للسفر فقط.

عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بالدخول إلى أراضي المملكة وعدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول. (اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16 آذار 2020).

يسمح للأردنيين القادمين من جميع هذه الدول بالدخول شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة، بما في ذلك الحجر المنزلي الذاتي لمدّة 14 يوماً.

يتم استثناء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والأجانب المستثمرين والمقيمين في المملكة عند تطبيق هذه الإجراءات، شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة.

تتم مراجعة هذه القرارات كلّما دعت الحاجة.

منع دخول القادمين من غير الأردنيين من الدول التالية :الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا. وتحويل الأردنيين القادمين من هذه الدول للحجر الصحي.

منع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة.

وَقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج.

منع الإجازات للطلاب الأجانب الدارسين في المملكة الذين يذهبون إلى دول ينتشر بها المرض.

وَقف الرحلات المدرسية الخارجية.

تعليق سفر الموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.

وقف حركة المجموعات السياحية الأجنبية بين الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

إرشاد المواطنين بتفادي السفر إلا للضرورة القصوى في ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.

توجيه المواطنين القادمين من بعض الدول التي يوجد فيها عدد كبير من الإصابات بالفيروس (مثل العراق ومصر وفرنسا واِسبانيا وألمانيا) بالقيام بحجر منزلي ذاتي بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، والاتصال بالجهات الصحية في حال ظهور أعراض ليتم التواصل معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقف المؤتمرات الدوليّة والمحليّة في الأردن، إلّا ما يسمح به مجلس الوزراء وخصوصاً الطبيّة منها.

الاستفسارات والتوعية:

“اِسأل عن الكورونا”: خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد COVID-19، أطلقتها وزارة الصحة عبر الرقم المجاني 111.

المستشفيات المعتمدة لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها:

مستشفى البشير│مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد│مستشفى الكرك الحكومي│مستشفى الجامعة الأردنية│مستشفى الملك عبدالله المؤسس│ مستشفى الأمير هاشم العسكري