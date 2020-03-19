“الصحة” حول كورونا: 69 إصابة من بينها حالة شفيت

عمان-الغد– أعلنت وزارة الصحة مساء الخميس في الموجز اليومي ما يلي:

الإصابات:

سُجلت 69 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى نشر هذا الموجز (من بينها حالة شفيت من المرض). تضم الحالات: 50 أردنيا، 6 فرنسيين، 4 عراقيين، 3 بريطانيين، 2 من لبنان، 2 من الأرجنتين، 2 من الفلبين. الحالات تتلقى الرعاية الصحية في أقسام العزل، وجميعم في حالة صحية عامة جيدة.

الحجر الصحي:

• يبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي في مختلف المواقع: 4892 (3055 حالة حجر في العاصمة عمان و 1837 حالة حجر في منطقة البحر الميت).

• عدد الفنادف التي تم استئجارها لغايات الحجر الصحي: 34 فندقا (23 فندق في عمان و 11 فندق في منطقة البحر الميت).

الاستفسارات والتوعية:

• “اِسأل عن الكورونا”: خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، توفرها وزارة الصحة عبر الرقم المجاني 111.

• corona.moh.gov.jo الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة والمختص بآخر المستجدات والمعلومات الموثوقة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

المستشفيات المعتمدة لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها:

مستشفى البشير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد مستشفى الكرك الحكومي

مستشفى الجامعة الأردنية مستشفى الملك عبدالله المؤسس مستشفى الأمير هاشم العسكري