“الصحة”: خلط نوعين من لقاح كورونا في الأردن أمر مبكر

عمان-الغد- قال أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الخميس، إن الحديث عن خلط نوعين من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن أمر مبكر، إذ إنه قيد الدراسة والبحث.

وأوضح عبر قناة المملكة، أن دراسات تجرى في الأردن بشأن خلط نوعين من اللقاحات، قائلاً “لم يتخذ قرار ومن المبكر الحديث عن الخلط وهي قيد الدراسة والبحث”.

ويُمكن خلط نوعين في حال “توفر نوع أكثر من الآخر أو عند حدوث حساسية من النوع الأول”.

وجدد البلبيسي الإشارة إلى استقرار الوضع الوبائي، لكنه قال إن معدل انتشار الفيروس “بدأ قليلا بالارتفاع في الأيام القليلة الماضية”، مؤكدا على ضرورة الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على تلقي اللقاح.