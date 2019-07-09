الصحة ستشتري خدمات من المستشفيات الخاصة

عمان- طرحت وزارة الصحة عطاءً لشراء الخدمات من المستشفيات الخاصة إذا لم تتوفر أسرّة أو خدمة طبية في المستشفيات التابعة لها.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر في بيان اليوم الثلاثاء: إن “شراء الخدمات وتحويل المرضى الى المستشفيات الخاصة إذا لم تتوفر الأسرة أو الخدمة الطبية يأتي تسهيلا على المؤمنين صحيا، بما يسهم في تقليص مدة انتظار المرضى للحصول على الخدمة الطبية”.

وأضاف: من شأن هذا التوجه الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة، وخفض النفقات التي تتحملها الوزارة جراء التحويلات لمستشفيات القطاعات الصحية المختلفة، مشيرا الى أن شراء الخدمات يشمل حوالي 60 حزمة علاجية، منها امراض القلب والسرطان والكلى والشرايين وغيرها من الاختصاصات التي تحتاجها الوزارة بشكل ملح وتعاني من نقص فيها.

ولفت إلى ان الوزارة اعلنت عن عطاء شراء خدمات يتيح لها الحصول من المستشفيات على الأسعار التفضيلية الأقل لتقديم الخدمة الطبية ضمن الحزم المطلوبة حفاظا على المال العام.

وكانت دراسات وتقديرات سابقة اشارت الى ان حجم الإنفاق المالي الذي تتحمله الوزارة جراء التحويلات للقطاعات المختلفة يناهز 200 مليون دينار سنويا، وان الوزارة وبهدف تخفيض النفقات تعتزم إنشاء مراكز متخصصة تتبع لها خلال العامين المقبلين لتقليص حجم هذه التحويلات.-(بترا)