الصحة ستُعين 500 طبيب العام الحالي

قالت وزارة الصحة أنها دعت أمس الأربعاء 132 طبيباً من المرشحين للتعيين بوظيفة طبيب عام على جدول التشكيلات لاستكمال إجراءات تعيينهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وذلك كونهم قد استوفوا شروط التعيين المتضمنة اجتيازهم لامتحان ديوان الخدمة المدنية والمقابلة.

وأشارت في بيان صحفي أنه وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستقوم بدعوة 19 طبيب آخر لاستكمال إجراءات تعيينهم بوظيفة طبيب عام، كما سيتم الإعلان من قبل ديوان الخدمة المدنية عن عقد امتحانات الديوان لغايات تعيين 349 طبيب عام ليصل عدد الأطباء المنوي تعيينهم على كادر وزارة الصحة هذا العام إلى 500 طبيب عام ليحلوا مكان الأطباء الذين سيتم الحاقهم ببرامج الإقامة (الاختصاص).