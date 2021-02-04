“الصحة”: سنتوسع في عمليات التطعيم ضد “كورونا”

محمود الطراونة

عمان – قال مساعد الامين العام لشؤون الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، ان الوزارة وضعت خطة متكاملة للتطعيم تشمل حاليا 29 مركزا رئيسا و45 مركزاً فرعياً (منها مخيمات فلسطينية ومخيمات للسوريين)، وذلك بهدف اولي لتطعيم 25 % من السكان، فيما ستتوسع عمليات التطعيم فور ورود كميات كبيرة من المطعوم.

وأضاف لـ”الغد”، “ان الاردن تفاوض وابرم اتفاقات مع عدد من الشركات المصنعة، اضافة الى كميات ستصله من تجمع كوفاكس، حيث ستصل دفعة جديدة من مطعوم فايزر في النصف الثاني من الشهر الحالي، فضلا عن كميات من مطعوم سينافارم يتوقع وصولها اليوم (امس)، اضافة الى ان هناك اتفاقيات مع عدد آخر من الشركات العالمية التي أنتجت لقاحات والتي تم العديد منها الحصول على إجازة من مؤسسات الدواء العالمية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء”.

واشار شركس الى ان وزارة الصحة، باشرت امس بحملة إعطاء الجرعة الثانية لمطعوم فيروس كورونا، لافتا الى ان كل من أخذ الجرعة الأولى سيأخذ الجرعة الثانية من المطعوم المحفوظة له أصلاً وضمن المدة المقررة مسبقًا.

واضاف، ان الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة ويحصل مواطنون ضمن الكميات المتبقية ايضا على الجرعة الاولى وفور وصول المطاعيم سنوسع عمليات ومراكز التطعيم.

وأكد عضو في اللجنة الوطنية للاوبئة، لـ”الغد”، ان وزارة الصحة اعدت دليلا وطنيا للتطعيم تم إنجازه والبدء بتدريب الكوادر الصحية عليه، لافتا الى انه “يتضمن تطبيقا من شانه تنظيم الاتصال بالأشخاص حسب نظام الأولويات، وتحديد موعد للحضور لأقرب مركز لهم خلال 72 ساعة حيث سيتم تطعيمهم بوقت سريع، وثم الطلب منهم البقاء تحت الرقابة لمدة خمس عشرة دقيقة للتأكد من عدم وجود أي اثار جانبية”.

وقال، ان “المشاركة الواسعة من المواطنين في برنامج التطعيم، اضافة الى اتباع وسائل الوقاية من كمامات وتباعد جسدي، سيكون لها اثار كبيرة في إنهاء الجائحة وبأسرع وقت ممكن”.

وكان وزير الصحة، نذير عبيدات، اشار في تصريحات صحفية، أمس، الى ان التعاقد مع “فايزر” يتضمن توريد 300 الف جرعة خلال الربع الأول من هذا العام، واستكمال باقي الكميات التي تغطي نسبة 5 % من سكان المملكة، فيما يُتوقع توريد نحو 600 الف جرعة من “كوفاكس” مع نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل على ابعد تقدير، نافياً التعاقد بشكل فعلي لتوريد مليوني جرعة من “سينو فارم”، بل ان هناك مفاوضات تجري حالياً حول ذلك.

واوضح عبيدات، ان الوصول الى المناعة الطبيعية يكون من خلال تطعيم نحو 3 ملايين من سكان المملكة، وهو ما يعادل نصف الفئة السكانية المستهدفة (18 سنة فما فوق)، فضلاً عن مساهمة وجود اجسام مناعية لدى فئة من السكان نتيجة الإصابة بالفيروس، مؤكداً ان الكميات المتعاقد عليها كافية لتحقيق المناعة المجتمعية.

وبين ان نسبة التطعيم الحالية ليست ذات دلالة، لأن العملية مستمرة خلال سنة كاملة واكثر، مؤكدا القدرة اللوجستية على تطعيم 50-60 الف مواطن يوميا في حال توفر المطاعيم، واقبال المواطنين على التطعيم.

واشار عبيدات الى ان الكميات المتعاقد عليها تغطي نحو 15 % من الاردنيين، مبيناً ان التعاقد مع “كوفاكس” يكفي لـ10 %، فيما يغطي التعاقد مع “فايزر”

5 %، إضافة الى وجود تفاوض لشراء كمية تغطي 5 % أخرى، وتسعى الحكومة من خلال التفاوض لزيادة نسبة المواطنين الذين سيتم تطعيمهم لتصل الى

30-50 %.

واضاف، ان تطعيم المواطنين بدأ في الثالث عشر من الشهر الماضي، وبلغ عدد من تلقوا المطعوم 15 الف مواطن، لافتا الى خطة التطعيم التي تم تفصيل نقاطها في الدليل الوطني المعتمد للتطعيم ضد كوفيد 19، حيث تم اعتماد 29 مركزاً رئيسياً و45 مركزاً فرعياً لعماية التطعيم في محافظات وألوية المملكة.