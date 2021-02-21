الصحة: عدد الإصابات مقلق ولا نريد العودة إلى الخلف

عمان-الغد- قالت وزارة الصحة من العودة إلى الخلف نتيجة ارتفاع في الإصابات تشهده المملكة.

ووصفت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر، مساء الأحد عدد الإصابات بالمقلق.

وتابعت “يمكننا السيطرة على الوباء والأرقام بالوعي وتطبيق الإجراءات الوقائية وبالتزام الجميع.”

وشددت الوزارة في تغريدتها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحة ، والتي أكّدت أنها القادرة على الحد من انتشار الفيروس وحماية الجميع.