الصحة: عدد الإصابات مقلق ولا نريد العودة إلى الخلف

عمان-الغد- قالت وزارة الصحة من العودة إلى الخلف نتيجة ارتفاع في الإصابات تشهده المملكة.
ووصفت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر، مساء الأحد عدد الإصابات بالمقلق.
وتابعت “يمكننا السيطرة على الوباء والأرقام بالوعي وتطبيق الإجراءات الوقائية وبالتزام الجميع.”
وشددت الوزارة في تغريدتها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحة ، والتي أكّدت أنها القادرة على الحد من انتشار الفيروس وحماية الجميع.
عدد الإصابات مقلق ولا نريد العودة إلى الخلف. يمكننا السيطرة على الوباء والأرقام بالوعي وتطبيق الإجراءات الوقائية وبالتزام الجميع.#مطعوم_فيروس_كورونا #المطعوم_وقاية #إلك_وفيد #صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #الأردن #كورونا_الأردن #كوفيد19_الأردن pic.twitter.com/2Mumu4X4Jr— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) February 21, 2021