“الصحة”: عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي 5050 حالة

عمان-الغد- قالت وزارة الصحة في موجزها الإعلامي الدوري حول فيروس كورونا المستجد في الأردن إنه سُجلت 99 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى نشر هذا الموجز (من بينها حالة شفيت من المرض) وتضم الحالات: 77 أردنيا، 6 فرنسيين، 6 عراقيين، 3 بريطانيين، 3 لبنانيين، 3 فلبينيين، 1 أرجنتيني. الحالات تتلقى الرعاية الصحية في أقسام العزل، وجميعم في حالة صحية عامة جيدة.

وأضافت الوزارة أن عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي بلغ في مختلف المواقع: 5050 (3104 حالة حجر في العاصمة عمان، 1923 حالة حجر في منطقة البحر الميت، 23 في العقبة) في حين بلغ عدد الفنادق التي تم استئجارها لغايات الحجر الصحي: 34 فندقا (23 فندق في عمان و 10 فندق في منطقة البحر الميت، وفندق في العقبة).

الاستفسارات والتوعية:

• “اِسأل عن الكورونا”: خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، توفرها وزارة الصحة عبر الرقم المجاني 111.

• corona.moh.gov.jo الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة والمختص بآخر المستجدات والمعلومات الموثوقة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

يمكن التواصل مع وزارة الصحة على الأرقام التالية:

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