“الصحة”: عدم إصابة سيدة بـ”كورونا” بعد عزلها “احترازيا” في مستشفى الأمير الحسين

عمان-الغد- أكد الدكتور عدنان إسحق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة، أن الأردن خال من أي إصابة من الكورونا إلى الآن.

وأوضح إسحق في بيان صحفي مساء الجمعة أن السيدة التي اشتبه بإصابتها بالكورونا المستجد في مستشفى الأمير الحسين في البقعة قد أكدت الفحوصات التي أجريت لها اليوم أنها غير مصابة بفيروس كورونا المستجد، وخلوها من المرض.