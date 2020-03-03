“الصحة”: عزل حالة ومراقبته احترازيا بعد تأكد عدم إصابته بـ”كورونا”

عمان- أكد رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور سليمان الفرجات، أن مقطع فيديو تم تداوله لعملية إخلاء طبي في البترا على أنها لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، هو لتمرين مجدول مسبقاً ويحاكي عملية إخلاء طبي، وغير مرتبط بكورونا.

وأكدت وزارة الصحة في الموجز الإعلامي اليومي حول التعامل مع فيروس كورونا المستجد، أنه لا يوجد إصابات جديدة بالفيروس حتى نشر هذا الموجز، مشيراً إلى أنه لم يُسجل إلا حالة إصابة واحدة أعلن عنها بالأمس، وأن المصاب بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

وبالنسبة للحالة التي أعلن عن الاشتباه بإصابتها أمس لشخص خالط المصاب، فقد أظهرت نتائج الفحوصات عدم إصابته بالفيروس، وتم عزله لتستمر مراقبته احترازياً. وبلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا 54 حالة، فيما بلغ العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بالفيروس 204 حالات.

وقالت الوزارة، إن مواقع الحجر الصحي تحددت بعدد من الأماكن وهي: مستشفى الوبائيات/ إدارة مستشفيات البشير، وفندق في عمان تم استئجاره من قبل الوزارة، ليكون موقعا مخصصا للحجر. وأضافت بأن الدول التي يُمنع حالياً دخول القادمين منها من غير الأردنيين، ويُحوَّل الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي، هي: الصين وكوريا الجنوبية وإيران إضافة إلى إيطاليا.

ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس، إضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال.

كما دعت الوزارة المواطنين، في حال وجود استفسار التواصل مع وزارة الصحة على أرقام الخط الساخن: 065004545 و0778410186. -(بترا)