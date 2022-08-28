الصحة: فئات من المواطنين عليها تجنب التعرض للشمس

حذرت وزارة الصحة من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وذلك بالتزامن مع تعرض المملكة لارتفاع في درجات الحرارة اكثر من المعدل السنوي وهو ما يعرف بموجة الحر، حيث ترتفع درجات الحرارة لاكثر من معدلاتها بـ7 إلى 8 درجات مئوية.

وأوضحت الوزارة أن ضربة الشمس تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية، ويفقد الجسم قدرته على تبريد نفسه، ويعتبر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وخاصة عند ممارسة أي نشاط بدني في الطقس الحار، هو السبب الأساسي للإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري.

وبينت أن كبار السن والرضع والأطفال من اكثر الفئات عرضة للإصابة بضربة الشمس بسبب ضعف قدرتهم على التأقلم مع درجات الحرارة العالية، كالأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، اضافة الى العاملين في قطاع الإنشاءات والعمل الميداني.

ونصحت الوزارة، في حال الإصابة بضربة الشمس، نقل المصاب إلى الظل وتخفيف الملابس عنه، وشرب الماء ووضعه على جسمه بكميات وافرة، ونقله إلى اقرب مركز صحي أو مستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

ومن اهم أعراض الإصابة بضربة الشمس: الدوخة، فقدان الوعي، الصداع، والارتباك والغثيان والقيء وظهور حروق الجلد واحمراره وجفافه وسخونته وتسارع نبضات القلب.

وأكدت على ضرورة الوقاية من أضرار ارتفاع درجات حرارة الجو، خاصة عند ساعات الذروة والحفاظ على ترطيب الجسم بشرب الماء والسوائل وعلى فترات متقاربة لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل وارتداء ملابس قطنية خفيفة فاتحة اللون، واستعمال المظلات الواقية وعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل في أوقات الذروة، حيث انهم اقل مقاومة من البالغين، وعدم تركهم داخل المركبات المغلقة، وتجنب خروج كبار السن من المنزل في ساعات الذروة.

وقامت وزارة الصحة ببث الرسائل التوعوية والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها ومن خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للحد من خطر التعرض لدرجات الحرارة العالية وتوعية المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بهذه الأعراض.

يذكر أن إدارة الأرصاد الجوية حذرت من موجة الحر، مبينة أن المملكة ستبقى حتى يوم الأربعاء تحت تأثير الموجة الحارة والجافة.