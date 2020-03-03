“الصحة”: فحوصات المخالطين للمصاب بكورونا أكدت عدم إصابتهم بالفيروس

عمان– قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، عدنان إسحق، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أجرت فحوصات على 37 شخصا خالطوا الأردني المصاب بفيروس كورونا المستجد، وأظهرت النتائج الأولية عدم إصابتهم بالمرض.

وأضاف إسحق، لقناة المملكة، أنه سيتم أخذ عينات أخرى بعد 4 أيام وبعد أسبوعين من اللأشخاص الـ37 للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ولفت إسحق إلى أن نتائج فحص شخصين (مصري وتونسي) قدما للأردن بعد زيارتهما لإيطاليا، أظهرت عدم إصابتهما بالفيروس.

وسجّل الأردن، الاثنين، أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لأردني قدم من إيطاليا قبل أسبوعين، وفق ما أعلن وزير الصحة سعد جابر.

وأضاف جابر أنه تم “نقل المصاب بكورونا إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة”، موضحا أن المصاب “دخل إلى الأردن قبل تفعيل إجراءات الحجر على الأردنيين القادمين من إيطاليا”.