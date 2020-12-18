الصحة: فحوصات كورونا عشوائية لمصلي الجمعة اعتبارا من اليوم

عمان – تبدأ وزارة الصحة، الجمعة، بأخذ مسحات أنفية بلعومية للمصلين للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مساجد الأردن، حسب كتاب صادر عن الوزارة.

وأشار الكتاب الموجه إلى وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، إلى أن وزارة الصحة سترسل فرق الاستقصاء الوبائي كل جمعة إلى المساجد؛ لإجراء مسحات أنفية بلعومية للمصلين.

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قال الخميس، إنّ فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، ستكون من الساعة 11:25ولغاية الساعة 12:25 ظهرًا، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم (19) بالصلاحيات الإجرائية بهذا الشأن، وسيكون الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام.

يشار إلى أن أمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن التي تأتي حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم. “المملكة”