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“الصحة”: “فلاتر الكلى” لا يتم تدويرها نهائيا ولا يعاد استخدامها

منذ 38 دقيقة

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عمان – قالت وزارة الصحة، إن فلاتر الكلى لا يتم تدويرها نهائياً ولا يعاد استخدامها، مؤكدة أنها تحيل عطاءاتها من خلال لجان فنية وفق التشريعات الناظمة لعمليات الشراء.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنها توفر المستلزمات الطبية بجودة عالية، وبسعر منافس دون الإخلال بالجودة والمواصفات الفنية للفلاتر، مضيفة أنه يتم توثيق ذلك بشهادة مخبرية وجودة من الجهات ذات العلاقة والمصنعة قبل الاستلام والاستخدام، إضافة لتجربتها قبل طرحها للعطاء وبعد البدء باستعمالها.
وأشارت الوزارة إلى وجود لجان فنية تشرف على مرضى الكلى وشكاويهم ومتابعتها إن وجدت، كما أن فلاتر الكلى تستخدم في المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية وبعض مستشفيات القطاع الخاص. وأكدت أن جميع مرضى الفشل الكلوي يتم معالجتهم مجاناً سواء في مستشفيات القطاع العام أو الخاص على نفقة الحكومة.-(بترا)

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