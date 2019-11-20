“الصحة”: فيديو نسيان هاتف خلوي ببطن مريضة قديم وغير صحيح

عمان – نفى وزير الصحة الدكتور سعد جابر صحة فيديو وخبر مفبرك يشير الى نسيان احد الاطباء هاتفه في بطن مريضة . وقال جابر ان الفيديو تم تداوله عام 2015 وتم نفيه أنذاك لعدم صحته. وقال: ان وزارة الصحة نفت الحادثة عام 2015 واوضحت ان المريضة المقصودة كانت قد اجري لها عملية قيصرية بنيسان 2015، في احد المستشفيات العامة وبعد اسبوعين من العملية راجعت المستشفى نتيجة الام كانت تعاني منها .

واشارت الوزارة بتوضيحها انه بفحص وتصوير المريضة تبين ان الالام التي كانت تعاني منها ناتجة عن التهاب جرح العملية وقد تم ادخالها المستشفى على الفور والمباشرة في علاجها وخرجت من المستشفى بعد اتمام العلاج معافاة لا تعاني من اي مضاعفات .

و اكد جابر ان اعادة تداول مثل هذه الاخبار القديمة والغير صحيحة والمفبركة من شانها الاضرار بسمعة القطاع الطبي الاردني بمختلف مكوناته واساءة بالغة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والاطباء الاردنيين المشهود لهم بالكفاءة والتميز في عملهم.

واهاب بمواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول الاخبار غير الصحيحة والتأكد من دقة ما يتداولون قبل النشر .-(بترا)