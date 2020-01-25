“الصحة”: قد نحجر على العائدين من الصين 14 يوما وخطة للتعامل مع “كورونا”

عمان-الغد- كشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن خطة متكاملة لمواجهة فيروس كورونا، من بينها احتمالية وضع الرعايا الأردنيين حال عودتهم من الصين في حجر صحي مدته 14 يوما، بالإضافة إلى تجهيز فريق مختص بالحرب الكيماوية الجرثومية.

وقال جابر لمجموعة من الصحفيين مساء السبت، إن العدد الذي سجل للعودة للأردن بحدود 55 أردنيا، من أصل 59 كانوا أبلغوا السفارة نيتهم العودة للمملكة، وأكد أن الأردن سيخلي كل مواطن يرغب بالعودة من الصين.

وأضاف أن هناك فريقا إعلاميا جاهزا للتعامل مع الموضوع والقيام بتوعية الناس.

وأوضح جابر أن جاهزية الوزارة ستشمل تحديد الفحوصات المخبرية اللازمة للكشف عن المرض، فضلا عن أن هناك جاهزية لنشر 10 مستشفيات ميدانية في حال تطور المرض، بالإضافة إلى خطة للتعامل مع المدارس.