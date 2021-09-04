الصحة: قرار بمنح جرعة اللقاح الثالثة قبل نهاية الشهر الجاري

عمان – كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، عن وجود دراسة في الوزارة لمنح الجرعة الثالثة من المطعوم المضاد لفيروس كورونا لمن تجاوز مدة تلقيه اللقاح (8-9) أشهر، مرجحا اتخاذ القرار قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف البلبيسي، في حديثه لـ هلا أخبار، أنّ الوزارة تمنح حاليا الجرعة الثالثة من المطعوم فقط لأصحاب المناعة المتدنية وفق ما تم إقرارها.

وفي سياق متصل، أظهرت أرقام وزارة الصحة، أن الأسبوع الوبائي رقم 35 المنتهي يوم أمس الجمعة سجل نسبة فحوصات إيجابية 3.1 بالمئة.

وبحسب الأرقام، فقد سجل الأسبوع 35 حوالي 96 وفاة بمعدل 0.9 بالمئة، الرقم الذي يعتبر الأعلى منذ 14 أسبوعا في 21 أيار الماضي.

وسجل الأسبوع المنتهي بالأمس 5856 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي السياق، قال البلبيسي إن معظم الحالات التي تدخل إلى المستشفى من غير متلقي اللقاح وخاصة الفئات العمرية التي تزيد عن 60 عاما.

وأضاف أن هذا الرقم يدعو الفئات العمرية ذات خطورة إلى ضرورة الاقبال على تلقي المطعوم مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوفيات وأعداد الدخول للمستشفيات قليلة جدا.

وعن الوضع الوبائي في المملكة، أكد أن الوضع الوبائي يشهد استقرارا على ارتفاع الحالات، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيم هو الحل لحماية الأردن من زيادة الإصابات.-(هلا أخبار)