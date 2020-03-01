“الصحة”: لا إصابات بالكورونا إلى الآن.. ولا حالات اشتباه في “المركز العربي”

عمان- أكّد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحق، أن الأردن حتى الآن لم يسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا المستجد، نافيا وجود أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة في مستشفى المركز العربي في عمان تحديدا.

وجاء نفي إسحق تعقيبا على تسجيل صوتي لسيدة، تزعم فيه انتشار حالات إصابة في المركز العربي. وشدد إسحق على خطورة الإشاعات في مثل هذه الظروف وما تسببه من حالة إرباك وقلق، وعلى أهمية استقاء المعلومات من المصدر الرسمي الموثوق ممثلاً بوزارة الصحة. وأضاف إسحق أن وزارة الصحة ملتزمة بإصدار موجز يومي تعلن فيه بكل شفافية أي تطورات مرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.-(بترا)