“الصحة”: لا إصابات جديدة بـ “كورونا”.. و 70 حالة موجودة في الحجر الصحي

عمان-الغد-قالت وزارة الصحة في الموجز الإعلامي اليومي حول التعامل مع فيروس كورونا المستجد في الأردن إنه لا إصابات جديدة بفيروس الكورونا المستجد، ولم يُسجل إلا حالة إصابة واحدة أعلن عنها سابقا وهو بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى، في حين أن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد هي 70 حالة، أما العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 219.

مواقع الحجر الصحي:

مستشفى الوبائيات – مستشفيات البشير، وفندق في عمّان تم استئجاره من قبل وزارة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر.

إجراءات تتعلق بالسفر:

تنصح الحكومة المواطنين بتفادي السفر إلا للضرورة القصوى في ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.

الدول التي يُمنع حالياً دخول القادمين منها من غير الأردنيين، ويُحوَّل الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي، هي: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا.

الاستفسارات والتوعية:

“إسأل عن الكورونا”: خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد COVID-19، أطلقتها وزارة الصحة عبر الرقم المجاني 111 لتلقي وإجابة استفسارت عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه والمساعدة في الحصول على تشخيص أولي، وتوجيه المستفسرين الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة المشتبه بإصابتها إلى المستشفيات المعتمدة.

المستشفيات المعتمدة لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها:

1- مستشفى البشير

2- مستشفى الجامعة الأردنية

3- مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

4- مستشفى الملك عبدالله المؤسس

5- مستشفى الكرك الحكومي

6- مستشفى الأمير هاشم العسكري

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نصائح وإرشادات وقائية:

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال.

تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.