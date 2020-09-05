الصحة: لا تطعيم للأطفال والشباب حال توفر لقاح كورونا

عمان- الغد- نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة الاخبار التي تم تداولها حول طلب الوزارة تطعيم طلاب المدارس بلقاح فيروس كورونا حال توفره.

واكد المصدر ان الاطفال والشباب ليسوا ضمن الفئة المستهدفة في حال توفر المطعوم، حيث سيتم توفيره للفئات الاكثر عرضة وهم كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة.

وَبخصوص الاشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق آمان، اكد المصدر ان مستشفى البشير باشر منذ عشرة ايام استقبال عشرات المخالطين وإجراء فحص مجاني لهم، مشيرا إلى عدم صحة الفيديو المتداول على احدى القنوات التلفزيونية المحلية.

وناشد المصدر المؤسسات الإعلامية توخي الدقة والحذر في التعامل مع اي معلومة والتأكد من المصادر الرسيمة خوفا من تظليل الجمهور.

وفيما يتعلق بحظر التجول يوم الجمعة، بين المصدر ان لجنة الأوبئة توصي بالحظر فقط ولا تتخذ قرارا به، مؤكدا ان الحكومة تنتهج افضل الممارسات العالمية في الموازنة بين صحة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد.