الصحة: لا زيادة على رسوم تحويل المرضى بالمراكز الصحية￼

عمان-الغد- أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لما يتم تداوله عن زيادة رسوم تحويل المرضى في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

وقالت الوزارة أنه لم يتم زيادة مبلغ رسوم تحويل المرضى بل قامت وبهدف التخفيف على المرضى بزيادة الفترة التي يُغطيها التحويل الذي يصدر من الطبيب العام في المركز الصحي الأولي الى الطبيب الأخصائي في المركز الصحي الشامل أو عيادات الاختصاص في المستشفيات الحكومية من 3 شهور إلى ستة شهور أو أكثر.

وأشارت إلى أن المبلغ الذي كانت تستوفيه الوزارة عن التحويل لفترة 3 أشهر هو ربع دينار، أما الآن فأصبح نصف دينار عن ضعف الفترة وهي 6 شهور وذلك تسهيلا على المرضى وللتخفيف عنهم عناء مراجعة الطبيب العام كل 3 شهور.

وأهابت الوزارة في بيانها بتوخي الدقة في نقل المعلومة وضرورة استقائها من مصدرها الرسمي وهو وزارة الصحة.