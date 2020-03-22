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الصحة: لا مشكلة في تأخير تطعيم الأطفال اسبوعين

منذ ساعتين

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عمان- قال مساعد امين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الأولية الدكتور عدنان اسحاق، ان تأخير مواعيد حصول الاطفال على التطعيمات اسبوعين لا يمثل خطورة على الصحة العامة.
واوضح اسحاق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الطبيب قد يلجأ في الحالات الاعتيادية الى تأجيل حصول الطفل على اللقاح أو التطعيم اللازم، مؤكدا حرص الوزارة على استمرارية تقديم خدماتها ضمن برنامج التطعيم الوطني.
وكان مواطنون أعربوا عن تخوفهم من تأخر حصول أبنائهم على التطعيمات اللازمة، بسبب فرض حظر التجول في المملكة لمواجهة إنفلونزا كورونا.
–(بترا)

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