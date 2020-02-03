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الصحة: لا نية لنقل أي حالة مشتبه بها بكورونا إلى مستشفى آخر

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- اكدت وزارة الصحة ان لا نية لديها بنقل اي حالة من الحالات المشتبه بها والمتواجدة حاليا في مستشفى العزل إلى اي مستشفى آخر، كونه مجهزا بالكوادر الطبية المتخصصة بالوبائيات ويتمتع بأعلى مستويات الرعاية الصحية والسلامة.

واوضح بيان الوزارة ردا على بعض ما نشر على احدى المواقع الاخبارية الإلكترونية بعنوان “نقل المشتبه بإصابتهم بالكورونا إلى مبنى مستشفى الفحيص” أن لا صحة لنقل اي حالة مشتبه بها إلى القسم القضائي التابع للمركز الوطني للأمراض النفسية، وسيكون القسم مخصصا لاستقبال حالات مرضية (قضائية) فقط نظرا لخصوصية المرضى والرعاية الخاصة التي تختلف عنها بمستشفى العزل في البشير، كون الحالات الموجودة حاليا في الحجر الصحي مستقرة وتقدم لهم الرعاية الصحية المطلوبة.

واكد البيان ان مستشفى الامراض الوبائية في البشير يقوم بأدائه الطبي والوقائي للموجودين، ويقدم سبل الراحة لإكمال اقامتهم ضمن البروتوكول الوقائي المعتمد احترازيا لمدة 14 يوما، والمعمول بها دوليا رغم عدم ثبوت اي حالة مشتبه بها بالكورونا بالمملكة.

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