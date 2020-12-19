“الصحة” لم تستطع تأمين أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح فايزر

عمان- قال مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة، كامل أبو سل، السبت، إن وزارة الصحة لم تستطع حجز أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أبو سل لـ “المملكة”، أن نحو 200 ألف جرعة فقط من أصل 500 ألف جرعة من اللقاح ستصل الأردن في نهاية شهر كانون الثاني /يناير، وستصل دفعة أخرى من اللقاح في الشهر الذي يليه.

وذكر أن وزارة الصحة وقعت تفاهما مع ائتلاف “كوفاكس” للحصول على كمية “معقولة” من اللقاح.

أكد أبو سل وهو عضو اللجنة الوطنية الاستشارية للمطاعيم، أنه “لا يمكن للأردن الاعتماد على لقاح من شركة واحدة، بل علينا أن يعدد خياراتنا للوصول إلى تلقيح 2 مليون شخص أي ما يعادل 20% من السكان”.

“نأمل أن نحقق ذلك عبر مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، إلى جانب مباحثاتنا مع الشكات الأخرى مثل استراينيكا وجونسون أند جونسون”، وفق أبو سل.

ولفت إلى أنه لا يتم إدخال أي لقاح دون أن يتجاوز جميع الإجراءات، وأخرها السماح بالتداول من قبل الغذاء والدواء، وقال “يجب أن يكون المطعوم مأمون”.

“لا تقل أهمية المطاعيم الأخرى عن فايزر (…) نستطيع الاتفاق مع أي شركة تنتج مطعوم وتجاوز جميع المراحل”، وفق أبو سل.

وذكر أبو سل أن منصة خاصة بعملية اللقاح ستكون بمتناول الأشخاص الأسبوع المقبل.

“كل المستهدفين لمن يرغب بتلقي المطعوم يستطيع أن يسجل على المنصة (…) يوجد كشوف بأعداد الفئات المستهدفة من الكوادر الصحية وكبار السن وبأرقام هواتفهم (…) الأعداد كبيرة جدا والهدف من المنصة معرفة من يتلقى المطعوم”، وفق أبو سل.

وأشار إلى أن اللقاح سيقدم عن طرق 73 مركزا موزعا في جميع أنحاء الأردن. (المملكة)