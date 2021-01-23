الصحة: لم نتلق أي بلاغ عن أعراض زائدة عن الحد لمتلقي لقاح كورونا

عمان- أكد مساعد أمين عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس أن الوزارة لم تتلق أي بلاغ بوجود أعراض زائدة عن الحد من المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال شركس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأعراض التي ظهرت خفيفة ومتوقعة لأي مطعوم؛ مثل ألم في موقع الحقن أو تورم واحمرار في موقع الحقن وصداع وأحيانا آلام في المفاصل وحرارة خفيفة. واضاف أن هناك 150 فريقا يتابعون الأشخاص المطعمين لسؤالهم عن وجود أية أعراض جانبية بعد تلقي اللقاح، وأن عملية التطعيم تسير بشكل سلس وعلى ما يرام.

وأشار إلى أن عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة تجاوز 30 الف شخص من الفئات الرئيسة والكوادر الصحية، فيما بلغ عدد المسجلين في المنصة أكثر من 300 الف شخص، داعيا المواطنين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص من أجل أخذ اللقاح وحجز دور لهم. يشار إلى أن الوزارة بدأت في 13 كانون الثاني من الشهر الحالي البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أولى كميات لقاح “سينوفارم” (الصيني الإماراتي) ولقاح “فايزر -بيونتيك” إلى المملكة.