“الصحة”: مؤشرات إيجابية لاستقرار الوضع الوبائي الأسبوع الحالي

عمان- قال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إن المؤشرات الوبائية تشير إلى أن الأسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار في الموجه الثانية من الوباء.

وأضاف الدكتور شركس اليوم الجمعة أن هناك انخفاضا في العدد التراكمي الأسبوعي ولأول مرة منذ 8 اسابيع حيث انخفض العدد بين الأسبوع الحالي والأسبوع السابق بأكثر من 300 حالة.

وأشار إلى انخفاض عدد الحالات ونسبة الايجابية لهذا اليوم ولكن بقي عدد الوفيات مرتفعا للأسف.

ودعا الدكتور شركس إلى التفاؤل بحذر و ضرورة الاستمرار بالالتزام و التباعد الجسدي وعدم التجمع وحضور المناسبات واستعمال وسائل الوقاية لكسر سلسلة العدوى ونوه الدكتور شركس الى ان مسيرة الوباء في الدول الأخرى تدعو للحذر حيث حصلت مفاجئات ادت إلى انتكاسة وعادت الحالات الى الارتفاع. (بترا)