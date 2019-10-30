“الصحة” : محمد الغنميين يرقد على سرير الشفاء في مستشفى البشير

عمان- الغد– قال الناطق الإعلامي في وزارة الصحة راضي الجوارنة في اطار متابعة علاج المريض محمد الغنميين المنشور على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي؛ إن وزير الصحة الدكتور سعد جابر أوعز بنقل المريض من منزله في الشوبك مباشرة الى مستشفى البشير.

والتقى وزير الصحة أحد أخوة المريض وأكد له أن وزارة الصحة تكفلت بتأمين علاج المريض، وتم مخاطبة المدينة الطبية لتزويدنا بالتقارير الطبية الخاصة به. وفي اتصال له مع مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات أفاد بأن المريض محمد الغنميين يرقد على سرير الشفاء في غرفة منفصلة بمستشفى البشير. مضيفا أن الغنميين يتلقى العلاج ويتم تقييم حالته بمتابعة حثيثة من مدير ادارة البشير وفريق اطباء اختصاص في الباطني، والصدرية والتنفسية ورئيس اختصاص التخدير والعناية الحثيثة.