الصحة: نتائج عينات الطلبة العائدين للمملكة ستظهر غدا

عمان – قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحاق، إن نتائج عينات فحص (بي سي ار) للكشف عن فيروس كورونا التي أخذت للطلبة العائدين من خارج المملكة ستظهر يوم غد.

وأضاف أن فرق التقصي الوبائي التابعة للخدمات الطبية الملكية، أخذت عينات لجميع الطلاب في منطقة الحجر بالبحر الميت، وتم إرسال هذه العينات لمختبرات وزارة الصحة لفحصها.

وعرض الدكتور اسحاق، في حديث لـ(بترا) مساء اليوم الأربعاء، الإجراءات التي تتبعها الوزارة بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية بالتعامل مع الطلاب العائدين من خارج المملكة، مبيناً “أن الإجراءات تشمل تعقيماً للطلبة بالرش عند خروجهم من الطائرة، ومن ثم نقلهم إلى غرف خاصة في المطار وتزويدهم بكمامات وقفازات جديدة والتخلص من القديمة لديهم، حيث خصصت الوزارة فرفتين للتقصي الوبائي للتعامل مع الطلبة في المطار”.

وتشمل الإجراءات بحسب الدكتور إسحاق، إخضاع الطلبة إلى فحص حسي وقياس درجة حرارتهم، ومن ثم نقلهم بحافلات خاصة إلى منطقة الحجر في البحر الميت، ونقل كل من تظهر عليه أعراض الإصابة بشكل مباشر من المطار إلى مستشفى الامير حمزة.

وأوضح أن الخدمات الطبية الملكية تتولى مسؤولية الطلبة عند وصولهم إلى منطقة الحجر حيث تبدأ بإجراء فحص (بي سي ار) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا لجميع الطلاب وإرسال العينات الخاصة بالفحص إلى مختبرات وزارة الصحة. وأكد الدكتور إسحاق، أن الطلبة سيخضعون لحجر في منطقة البحر الميت لمدة 17 يوما، يتم خلالها اخضاعهم للفحص مرتين، عند وصوله الحجر، وبعد مرور 14 يوماً.

وأوضح أن فرق التقصي الوبائي التابعة لوزارة الصحة تواصل عملها في أخذ العينات العشوائية، حيث أخذت اليوم الاربعاء، 5500 عينة عشوائية من جميع مناطق المملكة، مبيناً في هذا الإطار أنه يتم التركيز على المواطنين ممن لديهم احتكاك مباشر مع الآخرين كالعاملين في محال السوبرماركت وبيع الخضار والمولات والمطاعم وغيرها.

وفيما يتعلق بالإصابة التي سجلت اليوم لسائق شاحنة في المفرق، أكد الدكتور إسحاق، أن السائق ورغم خصوعه للفحص قبل 17 يوماً لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة، وأنه ألزم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وبين أن السائق وحال ظهور أعراض المرض عليه عند مراجعته مساء أمس أحد المستشفيات بالمفرق وثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، تم حجزه بالمستشفى، فيما تم أيضا عزل المنطقة التي يسكن فيها من قبل القوات المسلحة الأردنية لغايات أخذ العينات للمخالطين ومخالطيهم.

وجدد الدكتور اسحاق، التأكيد على أهمية التزام المواطنين بشروط وتعليمات السلامة العامة من حيث التباعد الاجتماعي والالتزام وفي ارتداء الكمامات والقفازات، وبما يحافظ على المستوى المستقر للوباء في المملكة.

– بترا