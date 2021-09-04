الصحة: ندرس إعطاء جرعة ثالثة من مطاعيم كورونا

عمان-الغد-أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الوزارة تدرس إعطاء جرعة ثالثة غير إجبارية من مطاعيم كورونا للمواطنين.

وأوضح البلبيسي لقناة المملكة السبت، أن الوزارة ستعرض الدراسة على لجنة الأوبئة للاستماع إلى توصياتها، متوقعا أن تبدأ الوزارة بإعطاء الجرعة الثالثة لكافة في شهر تشرين الأول المقبل.