آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الصحة: ندرس إعطاء جرعة ثالثة من مطاعيم كورونا

منذ ساعتين
ممرضة تقوم بتلقيح مواطن في مركز تطعيم حدائق الحسين - (تصوير: أمير خليفة)
ممرضة تقوم بتلقيح مواطن في مركز تطعيم حدائق الحسين - (تصوير: أمير خليفة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد-أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الوزارة تدرس إعطاء جرعة ثالثة غير إجبارية من مطاعيم كورونا للمواطنين.
وأوضح البلبيسي لقناة المملكة السبت، أن الوزارة ستعرض الدراسة على لجنة الأوبئة للاستماع إلى توصياتها، متوقعا أن تبدأ الوزارة بإعطاء الجرعة الثالثة لكافة في شهر تشرين الأول المقبل.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock