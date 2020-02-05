“الصحة” و”إدارة الأزمات” يصدران نشرة توعوية حول فيروس كورونا

عمان – أصدرت وزارة الصحة، بالتعاون بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، نشرة توعوية حول فيروس كورونا.

وتضمنت النشرة تعريفاً بالفيروس، والذي هو عبارة عن مجموعة فيروسات تصيب الإنسان والحيوان بأعراض تنفسية تشبه نزلات البرد العادية والأعراض تتراوح بين البسيطة في المتلازمة النفسية والحادة الوخيمة.

وبينت النشرة أن فيروس كورونا هو سلالة جديدة تم التعرف عليها لأول مرة في مجموعة من حالات التهاب الرئوي بمدينة ووهان الصينية، تظهر أعراض الإصابة من خلال الصداع، والتهاب الحلق، والإسهال، والسعال، وضيق التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، فيما تصل إلى الفشل الكلوي والالتهاب الرؤي الحاد في الحالات المتقدمة من الإصابة.

كما أوضحت النشرة طرق انتقال فيروس كورونا، سواء من خلال الاختلاط المباشر بالمصابين، أو الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، أو لمس أدوات المريض ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

ودعت النشرة إلى الالتزام بالتدابير الضرورية للوقاية من الفيروس، وأبرزها الحفاظ على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى، وبخاصة بعد العطس، وضرورة استخدام المناديل عند العطس، وتغطية الفم والأنف بهما والتخلص منها.

كما شملت التدابير الوقائية، غسل الخضار والفواكه، وعدم استعمال أدوات المصاب مثل أواني الأكل والشرب قبل غسلهما بشكل جيد بالمنظفات المنزلية المعتادة، والحفاظ على نظافة الأسطح داخل المنزل باستمرار وغيرها من الإرشادات الأخرى.

وتضمنت النشرة، طريقة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس، من خلال تخفيف حدة الأعراض وعلاج المضاعفات، وعدم مخالطة الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية.–(بترا)