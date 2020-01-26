“الصحة”: وضع إجراءات وقائية وعلاجية لفحص القادمين عبر جميع المعابر للمملكة

عمان-الغد– قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن وزارة الصحة وضعت إجراءات وقائية وعلاجية لفحص القادمين عبر جميع المعابر البرية والبحرية والجوية في المملكة، من خلال ماسحات حرارية ثابتة ويدوية لكشف المصابين بارتفاع درجة الحرارة او اي اشتباه باصابتهم بمرض كورونا الجديد.

وأكد جابر ان الوزارة جهزت مستشفى الامراض الوبائية بسعة 100 سرير وقابل للزيادة ب200 سرير لاستقبال اوتحويل ومتابعة وحجر اي حالة مشتبه بها بمرض كورونا الجديد.

وبين جابر ان الوزارة جهزت فريق متخصص في الوبائيات يتواجد على مدار 24 ساعة على المعابر الحدودية لفحص جميع القادمين وادخال اي حالة مشتبه بها الى مستشفى الامراض الوبائية في الحجر الصحي لمدة 14 يوم للتاكد من عدم تعرضه للمرض.

وأضاف إن الوزارة وبناء على التوجيهات الملكية من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم احضار ابنائنا الطلبة المتواجدون في الصين في طائرة خاصة، قد جهزت منذ اللحظة الاولى فريقا طبيا لمرافقة الطاقم المتوجه الى الصين من اجل الكشف الطبي على الطلاب والتاكد من سلامتهم وعودتهم الى ارض الوطن.

واشار الدكتور جابر ان الفرق الطبية ستسقبل الطلاب لحظة وصولهم البلاد وسيتم ادخالهم الى مستشفى الامراض الوبائية في البشير ووضعهم تحت المراقبة الصحية لمدة 14 يوم للاطمئنان على سلامتهم من اي اشتباه للمرض، وتوفر الظروف المناسبة لاقامتهم في المستشفى بالمستوى المطلوب.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة وضعت خطة شاملة مع جميع القطاعات المعنية بهذا الشأن لاسيما تجهيز المستشفيات الميدانية من خلال توفير فرق متخصصة ومجهزة بملابس عزل لفحص الحالة بدقة ومنع انتقال العدوى سواء داخل المملكة او خارجها.

وأكد ان الوزارة تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن من خلال بروتوكول علاجي للتعامل فيه في مختلف مستشفيات المملكة، على مستوى العلاج والفحوصات المخبرية وتحويلات اي حالة مشتبه بها مباشرة الى مستشفى الامراض الوبائية في البشير، مهيبا بدور وسائل الاعلام والدور الاعلامي في نشر الوعي حول المرض وسبل الوقاية منه من خلال الرسائل الاعلامية والنشرات التوعوية التي تصدر رسميا من وزارة الصحة والجهات المعنية.

وأوضح جابر ان اعراض فيروس كورونا الجديد لاتختلف عن اعراض الفيروسات المسببة للانفلونزا العادية كألام في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة وضيق تنفس، مطمئنا ان 96 % من الحالات المرضية من هذا المرض تشفى عند تناولها العلاج اللازم والفعال مع ضرورة التقيد باتباع اجراءات الوقاية والسلامة العامة، وان نسبة قليلة من المرضى يحتاجون الى عناية ورعاية صحية مكثفة وهم الفئات الذين لديهم مناعة ضعيفة للمرض خاصة فئات الامراض المزمنة.

وأكد أن فريق ادارة الازمة في مديرية وحدة الازمات بالوزارة على انعقاد دائم على مدار 24 ساعة لمتابعة الحدث وتطوراته عالميا واقليميا ومحليا، كما يستقبل ملاحظات واستفسارات المواطنين على الخطوط الساخنة لديها على الارقام التالية 0778410186 وعلى فاكس رقم 06-5065756.